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İzmir'den acı haber: Denizde cansız bedeni bulundu

İzmir'de vatandaşlar tarafından denizde hareketsiz bir kişinin varlığının farkedilmesi üzerine polise haber verildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda cesedin Serkan Metin Kılıkçı'ya (21) ait olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İHA

09.07.2022, 09:59

İzmir’den acı haber: Denizde cansız bedeni bulundu

Olay, sabah saatlerinde Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen deniz polisi tarafından şahıs kıyaya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince talihsiz adamın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis tarafından yapılan incelemede cesedin Serkan Metin Kılıkçı'ya (21) ait olduğu belirlendi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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