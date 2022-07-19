Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) "eşit ağırlık" değerlendirmesinde Türkiye birincisi olan Selin Aşıkiraz, sosyal hayattan kopmadan düzenli şekilde ders çalışarak başarılı olduğunu söyledi. İzmir'in gururu Selin Aşıkiraz, sonuçların açıklanmasının ardından, bu yıl mezun olduğu İzmir Atatürk Lisesi'ndeki ve dershanedeki öğretmenleri ile biraraya geldi.

Yeni Asır'a konuşan Aşıkiraz, ortaokuldan ve lise hayatının ilk günlerinden itibaren düzenli bir çalışma süreciyle başarıya ulaştığını ve başarının da otomatik olarak geldiğini dile getirdi. Aşıkiraz, "İkisini dengelemek önemli, sosyal hayattan da asla kopmadan düzenli ve disiplinli planlama ile çalıştım. Sonuç sürpriz olmadı, hedefimizde bu derece zaten vardı" dedi.

2022'DE SORULAR KOLAYDI

Geçtiğimiz aylarda Kovid-19 sürecinde de düzenli olarak deneme testleri çözdüğünü belirten Aşıkiraz, kurs merkezine de devam ettiğini ifade etti. İddialı olduğunu ama deneme sınavlarında hiç birinci olmadığını kaydeden Aşıkiraz, bu yılki soruları Türkçe dışında geçen yıla göre daha kolay bulduğunu belirtti.

HAYATTAN KOPMADIM

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde okumak istediğini belirten Aşıkiraz, "Sınava hazırlanırken sosyal hayatı geri planda bırakmamak gerekiyor. Sürekli ders çalışmanın performansı iyi etkilediğini düşünmüyorum. Verim oldukça düşüyor. İkisini dengelemek önemli. Son yıla kadar çok fazla kitap okuyordum. Geçmişte profesyonel spor yapıyordum, yüzüyordum. Sonra lisede bıraktım ama sınava hazırlanırken 10 dakika da olsa eve geldiğimde egzersiz yaptım. Soyal hayatla birlikte koordineli çalışma sonucunda başarı otomatik olarak geldi" dedi.

"GURUR DUYUYORUZ"

"Selin neyden mutlu olacaksa o bizim hayalimizdir" diyen bilgisayar mühendisi baba Serdar Aşıkiraz ise,

büyük bir mutlulukla güne başladıklarını, yaşadıkları gururun tarif edilemez olduğunu söyledi. Üniversite tercihinde Selin neyden mutlu olacaksa o bizim hayalimiz olur. Mali müşavir anne Sermin Aşıkiraz da kızlarının ilkokuldan beri her zaman düzenli çalışan bir öğrenci olduğunu söyledi.

ÖĞRENCİMİZDEN BEKLİYORDUK

İzmir Atatürk Lisesi Müdürü Ahmet Yılmaz da bu yıl sınava giren tüm öğrencileri tebrik etti. Yılmaz, "Selin'den zaten bir derece bekleniyordu. Bu derecenin birincilik olması bize bambaşka bir mutluluk verdi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, ailesini kutluyorum. Çünkü çok büyük bir emek ve çaba var. Diğer derece yapan öğrencilerimizi de ayrı ayrı kutluyorum. Yolları açık olsun." dedi. FATİH ŞENDİL

YKS'YE KOCAELİ VE KAYSERİ DAMGASI

2022-YKS'DE Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda Kocaeli'den 500 tam puan alan Zeynep Dila Kuyucu birinci olurken, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısal ve sözel birincileri Kayseri'den çıktı. , eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

TÜRKİYE İKİNCİSİ AYDINLI EGE EGE

AYDIN Fen Lisesi öğrencisi Ege Aksoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal puanda Türkiye 2'ncisi olarak kentin gururu oldu. Aksoy'un hem ilin hem de okullarının gururu olduğunu dile getiren Aydın Fen Lisesi Okul Müdürü Uğur Güleç, "AYT'de 0, TYT'de 2 yanlış yapan Aydın Fen Lisesi Okul birincisi öğrencimiz Ege Aksoy, sayısal puanda Türkiye 2'ncisi olarak okulumuzu ve Aydın'ı gururlandırmıştır. Öğrencimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE