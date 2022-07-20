Ağlatan gerekçeli karar

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, cesedi tandırda bulunan 4,5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın öldürülmesi davasında sanıkların cezaları belli oldu. Sanıklar, Eymen'in annesi Mine Durak ve onun erkek arkadaşı Serkan Elçetin, üç farklı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından mahkeme başkanının yazdığı gerekçeli kararda, "Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılar dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır" ifadelerine yer verildi.

CEZALARI ARTIRILDI

Geçen yıl 9 Temmuz'da görülen davanın son duruşmasında verilen karar istinaf mahkemesine taşınarak bozuldu. Sanıklar, dün yeniden hakim karşısına çıktı. Suçun cebir ve tehdit ile gerçekleştirilmesi ve birden çok kez zincirleme olarak gerçekleşmesi sebebiyle her iki sanığın cezaları artırılıp, 67'şer yıl 6'şar aya çıkartıldı. Mahkeme Elçetin ve Durak'ı, 'eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

'GÜLERKEN ÇEKİLMİŞ TEK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTIĞIMIZ KARAR'

GEREKÇELİ kararda, "Gülerken çekilmiş tek fotoğrafını da üzüntü içerisinde kararımızda paylaştığımız üzere Eymen Sadık Durak, henüz 4,5 yaşındayken ne yazık ki dosyaya yansıyan delillere göre canice öldürülmüş. Eymen'in küçücük bedeni bir küçük bavula sığsın düşüncesiyle elleri ve ayakları koli bandıyla sarılıp cenin pozisyonunda bavula sıkıştırılmış... Eymen bebeğin bu dünyadaki izleri yok edilmeye çalışılmıştır. Dileğimiz Eymen bebeğin bu dünyaya sığan kısacık ve acılar dolu ömrünün diğer dünyada ödüllendirilmesi ve hak ettiği mutluluğu diğer dünyada yaşaması olacaktır. Ruhun şad olsun Eymen bebek" ifadelerine yer verildi.