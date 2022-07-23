İmece usulü zafer

İzmir'in Menderes ilçesinin 800 nüfusa sahip kırsal Çatalca Mahallesi'ndeki Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 608 metrekarelik alana sahip lojman binası, İzmir Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 19 Temmuz'da yapılan ihaleyle satışa çıkarıldı. 411 bin lira muhammen bedelle satışa çıkarılan lojman binası ihalesine 30 kişi girdi. İhaleye 2 milyon 300 bin lirayla en yüksek rakamı, Çatalca Mahallesi halkı verdi. İhaleyi kazanan Çatalcalılar, imece usulü 2 milyon 300 bin lirayı topladıktan sonra lojman binasını yıkıp köyün hem meydanını genişletecek hem de okullarını yenileyecek.



İzmir Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 19 Temmuz'da çıkılan ihaleye katılan Çatalcalılar, kazanmanın mutluluğunu yaşadı.



HERKES SEFERBER OLDU

Çatalca Mahallesi'nde 12 yıldır muhtarlık yapan Süleyman Üstün Güner (55), köylünün malının mahallede kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek destek verecek herkese teşekkürlerini iletti. Muhtarlık binasının arkasındaki lojman binasıyla birlikte 608 metrekarelik alanın ihaleyle satışa çıkarılacağını duyunca çok heyecanlandıklarını anlatan Güner, "Bu lojmanda eskiden köydeki ormancılar kalıyormuş. 1960'lı yıllarda alanı köy halkı hibe etmiş. Tapusunu Orman Dairesi alıp lojman yapmış ama son 10 yıldır burası atıl durumdaydı. Satılacağını duyduk. Köylülerle 3 kez toplandık. Alabilir miyiz, alamaz mıyız diye düşündük. 'Bizi aşar' diyenler oldu ama köyümüzde 800 kişi var. 'Bu parayı toplarız' dedik. Köylüler olarak okul, yapıp köy meydanını genişletmek için talip olduk. Kimi 'emekli maaşımı veririm', kimi 'damdaki buzağımı satarım', kimi 'koyunumu veririm', kimisi de '20 kasa üzüm veririm' dedi. Bu bizi cesaretlendirdi. Toplanıp, hep beraber ihaleye gidip, o atmosferde bu heyecanı yaşadık" diye konuştu. İhaleye katılımın fazla olmasının rakamı artırdığına dikkat çeken Güner, "İhaleye 30 kişi girdi. Son 2 kişi kaldık. 2 milyon 300 bin liraya ihale bizde kaldı. Belki bu rakam fazladır ama bizim projelerimiz için bedava. İlk 1 ayda yüzde 25'ini ödememiz gerekiyor. Bu da 575 bin lira yapar. Kalan kısım 2 yıl içinde taksitlerle ödenecek. Kapı kapı dolaşıp destek isteyeceğim. Köylünün desteğinin dışında destek vereceklere de açığız. Bazı kurumlar da destekleyebilir. Köyün malı köylüde kaldı. Mutluyuz" dedi.

"TÜRKİYE'DE BUNUN BAŞKA ÖRNEĞİ YOK"

Çiftçi İsmail Yıldırım (60) ihaleyi kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Muhtarımız bize konuyu anlatınca, gerekirse 'danayı satarız, destek oluruz' dedik. Gücümüz yetmese de şartları zorlayacağız. Yardım da istiyoruz. Rakam bizim düşündüğümüzün üzerinde oldu. İhaleye ilginin bu kadar fazla olmasını beklemiyorduk. Köyümüzün malını, para verip almış olduk. Zamanında köylü hibe etmiş, şimdi biz para verip aldık. Türkiye'de bunun başka bir örneği yoktur herhalde" dedi.

MEYDANI GENİŞLETİP OKULU YENİLEYECEKLER

Muhtar Güner, yapılacaklarla ilgili şunları söyledi: "Köyün meydanı dar. Bu köyde üzüm satışları oluyor. Tüccarlar TIR'larla geliyor. Düğünler, festivaller burada yapılıyor ama tam bir meydanımız yok. Bu yıkık binayı ortadan kaldırıp meydanı genişletmek istiyoruz. Okulumuz da çok eski. Okulumuz yenilenirse çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alır. Hayalimizde güzel bir okul var. Ağaçlara dokunmayacağız. Her yıl köyümüzde senfoni konseri oluyor. Dışardan gelen misafirlerimiz oluyor. Köyün tanıtımını yapmak istiyoruz."