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İzmir'de bariyerlere çarpan araç takla atarak otoparka düştü

İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarparak takla attı. Bir sitenin otopark kısmına düşen otomobil, park halinde duran 2 otomobile de hasar verdi.

DHA

26.07.2022, 08:34 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022, 08:55

İzmir’de bariyerlere çarpan araç takla atarak otoparka düştü

Kaza, saat 01.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Sadık Bey tramvay durağının yakınında meydana geldi. Balçova'dan Konak istikametine seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 35 BTY 24 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Bir sitenin otopark kısmına düşen otomobil, otoparkta park halinde duran 2 otomobile de hasar verdi.

Kazayı gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu konumunda bulunan ve kimliği öğrenilemeyen kişinin kazayı hafif yaralarla atlattığı belirlendi. 2 yaralı olay yerinde ayakta tedavi gördükten sonra araç sürücüsü M.G., ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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