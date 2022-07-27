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Haberler İzmir Haydi Türkiye Kaan Efe’nin zamanı azalıyor

Haydi Türkiye Kaan Efe’nin zamanı azalıyor

27.7.2022

Haydi Türkiye Kaan Efe’nin zamanı azalıyor
Minik Kaan Efe'ye SMA Tip 1 hastalığı teşhisi konulmasının ardından başlatılan, Valilik onaylı "Kaan Efe'ye nefes ol" kampanyası kapsamında İzmir halkı seferber oldu. Ancak SMA tedavisinde kullanılan ZolgenSma ilacına Kaan Efe Şanal'ın ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan paranın yüzde 46'sı toplanabildi. Kaan Efe'nin durumunun giderek ağırlaştığını söyleyen Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, "Hastalık hızla ilerliyor. Doktorlar Kaan Efe'nin hayatta kalma mücadelesini kazanması için bir an evvel gerekli paranın bulunması gerektiğini söylüyor. Başından bu yana Kampanyaya büyük destek veren Kınık Belediyesi gönüllüler ile mücadeleye devam edeceğiz' dedi. ■ FATİH ŞENDİL
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