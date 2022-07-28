Çeşme’ye 15 milyarlık engel davasına Büyükşehir de girdi

İZMİR'DE yakın zamanda Danıştay'ın 'yürütmeyi durdurma' talebine verdiği ret kararı ile tekrar gündeme oturan Çeşme Projesi bir kez daha yargıya taşındı. Ziraat Mühendisleri Odası, Toprak Koruma Kurulu'nun 15 milyar dolarlık yatırıma ev sahipliği yapacak Çeşme Projesi ile ilgili verdiği kararın iptali için dava açtı. Davaya İzmir Büyükşehir Belediyesi de müdahil olarak katıldı.

100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in Çeşme Yarımadası'nda hayata geçirilmesi planlanan Çeşme Turizmini Koruma ve Geliştirme Kararı, Çeşme'nin Alaçatı ile Urla'nın Zeytineli bölgelerini içine alan 9 bin 574 hektarlık bölgede hayata geçirilmek isteniyor. Proje ile bölgedeki turizm sezonu 12 aya çıkarılması ve en az 100 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Projede 20 golf sahası, turnuvalara uygun spor alanları, termal turizm tesisleri, kongre, fuar ve etkinlik merkezi, kültür ve sanat merkezleri, tarım ve doğa turizmi alanları, müze, ekstrem spor alanları, film stüdyosu, turizm teknik meslek liseleri ve sağlık merkezi gibi tesisler yer alacak.