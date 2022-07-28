Vali, köşkü geri aldı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Hükümet Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan 130 yıllık Vali Konağı ile ilgili Katip Çelebi Üniversitesi ile yapılan takasın iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Valiliği Konağı'nı restore ederek eskiden olduğu gibi yine valilik konutu olarak kullanacaklarını açıklayan Vali Köşger, "Kamuoyu hassasiyeti dikkati alınarak yeni bir karar aşamasına geldik. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyeyim. Daha önce yapılmış olan tahsisi iptal ettik, burayı tekrar valiliğe alıyoruz. Katip Çelebi Üniversitesi'nde olan tahsisi kaldırdık. Valilik Konağı olarak kullanmak üzere geri aldık" diye konuştu.

1.5 YILDA RESTORASYON

9-10-11 Ağustos'ta Anıtlar Kurulu toplantısında nihai projesini eriştirip, onaylatacaklarını söyleyen Vali Köşger, "En geç Eylül ayı içinde ihale yaparak 1.5 yıl içinde binayı restore edeceğiz. Vali Konağı restorasyonu güç bir hale geldi. Tavandan, zeminden nem alıyor, çatısı akıyor, ısıtma ve soğutma sorunu var. Binanın bütün altyapısı yıpranmış. Temelden girerek bütün sorunları çözeceğiz. Göreceksiniz bina eskisinden çok daha güzel hale gelecek" dedi.

'ŞAİBELİ BULUYORUM'

Valilik Konağı önünde güvenlik sağlandığını belirten Vali Köşger, hırsızlık olayında video çeken vatandaşın polise ihbar etmek yerine video çekmesini şaibeli olarak gördüğünü ve tarihi korumak amacı dışında başka bir amaç olduğunu düşündüğünü ifade etti.

'SİVİL İTAATSİZLİK GİBİ BİR ŞEYİ TASVİP ETMEYİZ'

Asbestli olduğu iddiasıyla kamuoyunda ciddi tartışmalara sebebiyet veren Nae Sao Paulo gemisinin söküm işlemlerinin Aliağa'da yapılmasına tepki olarak düzenlenen basın açıklamasında konuşan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in 'sivil itaatsizlik' çağrısını değerlendiren Vali Köşger, "Sivil itaatsizlik gibi halkı isyana çağıran bir şeyi tasvip etmemiz mümkün değil. Günümüz Türkiye'sinde hukuk devletinde telaffuz edilmesi bile yanlış. Gemi sökümü Türkiye'de yeni yapılan bir işlem değil" dedi.

'VATANDAŞLAR KOVİD'E KARŞI KENDİ TEDBİRLERİNİ ALMALI'

İZMİR'DEKİ koronavirüs vakaları hakkında bilgi veren Vali Yavuz Selim Köşger, "Mayıs ayı başında rakam 50'lere kadar inmişti, entube sayısı da ikiydi. Fakat şu anda entube sayısı 40. Yoğun bakımda 130 olmak üzere ciddi bir artış var. Yoğun bakımlarda şu an için bir sıkıntı yok ama tekrar bir artışa geçtik. Bu konuyla ilgili bilim insanlarımız başlangıca göre ölümcüllüğünün daha az olduğunu değerlendiriyor. Şu aşamada vatandaşlarımızın maske takmasını gerektirecek bir durum yok. Herhangi bir yasaklama yapmayı düşünmüyoruz. Vatandaşlarımızı kendi tedbirlerini almaları konusunda uyarıyoruz" diye söyledi. MERT ALPDÜNDAR