DEVA’da Seda hanım iki ilçe yöneticisini yedi! / Kulağıma Gelenler

DEVA Partisi'nde ilginç bir olay yaşandı. Milletvekili aday adaylığını açıklayarak saha çalışmasına çıkan avukat Abdi Yaşar, en son Çimentepe'de bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Bayraklı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan ikiz kardeşler Elif ve Mevlüde Öncel de katılarak Abdi Yaşar'a destek vermiş.

Milletvekili olmayı kendisi de çok istedeği belirtilen iş dünyası kökenli İl Başkanı Seda Kaya Ösen ise, bu duruma çok sinirlenmiş. Katılan bu iki kardeşi hemen ilçe yönetiminden çıkartırmış. Şimdi parti kulislerinde Seda Hanım'ın bunu milletvekilliği adaylığı konusunda kendisine bir rakip çıkmasını istemediğinden mi yaptığı konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ