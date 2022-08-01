İşte Soyer’in ’3 yıla yüzeceğim’ dediği Körfez’in hali! Vatandaş paylaşıp böyle tepki gösterdi

Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi verdiği "Yüzülebilir Körfez" vaadi hayal oldu. CHP'li Soyer, " 3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

KİRLİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Ancak aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor. Görüntülerde bir kamplumbağın da kirlilik nedeniyle öldüğü görüntülendi. Denizdeki kirliliği kayda alan vatandaş, "kokuyu tahmin edin" notunu düştü.

3 YIL SONRA BURADA YÜZECEĞİM

Soyer, göreve gelmeden önce " 3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

Ancak gelinen noktada, Körfez'deki kirlilik hala devam ederken, Soyer geçtiğimiz yıl "3 yıl" sözünü değiştirerek "Görev süremin sonuna kadar Körfez'de yüzeceğim" dedi.

Öte yandan; Köfrez kirliliğinin son bulmasında AK Parti kanadı yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması gerektiğini belirtirken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda" diyerek çalışmalarda katedilen yolu yeterli olmaması yönüyle eleştirdi.