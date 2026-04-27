51 cinayetin faili aramızda dolaşıyor

İŞTE O CİNAYETLER... -Bornova Çamdibi'nde 2003 yılında Zihniye Bıyıklıoğlu bıçaklanarak öldürüldü. Katili 20 yılı geçen süreçte yakalanamadı. Bu cinayetin dosyası 20 yıla yakın faili meçhul olarak raflarda yer aldı ancak polisin yüzlerce gözaltı, binlerce alınan ifadelere rağmen çözülemedi. - Balçova 'da 1999 yılında, başına taşla vurularak öldürülen Norveçli 47 yaşındaki Eileen Gullaksen cinayeti tüm çabalara karşın çözülemedi. Romatizma tedavisi için arkadaşı ile birlikte termal tesislere gelen ve yürüyüş için çıkan Gullaksen için toplam 21 bin 200 kişinin ifadesini alındı. Ancak faili meçhul kalan olay bir türlü çözülemedi. - Konak Kadifekale semtinde yine 2003 yılında Selim İl, kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü. 2023 yılında zaman aşımına giren dosyanın zanlı ya da zanlıları yakalanamadı. -Konak Basmane semtinde 19 Aralık 2003 tarihinde Seyit Ali Dumlu isimli kişi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenmek suretiyle öldürüldü. Bu cinayetin de şüpheli ya da şüphelilerine ulaşılamadı. - Karabağlar Eskiizmir'de Elif Küsmez, 28 Ocak 2004 günü kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından elle boğularak öldürüldü. Cinayeti işleyen kişi ya da kişiler bulunamadı. - Selçuk ilçesinde 6 Aralık 2018'de bakkal işleten karı-koca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iş yerlerinde çivili sopa ve demir çubukla vahşice öldürüldü. Hasan Hüseyin Özkan (55) ile eşi Şenay Özkan (54), çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları saptandı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi. -Bornova ilçesinde, 2013 yılbaşında havai fişek gösterilerini izlemek için çatıya çıktığı sırada maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 11 yaşındaki Arif Dallı'nın katili, aradan yıllar geçmesine rağmen bulunamadı. Baba Şerafettin Dallı, "Belki oğlumuzu geri getirmeyecek ama yapanın yanına da kar kalmasını istemiyorum" dedi.





YILLAR SONRA AYDINLATILDI



HER ne kadar 51 maktulün katili henüz bulunamamış olsa da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İzmir Emniyeti'nin titiz çalışmaları sonucu on yıllardır 'Çözülemez' denilen pek çok dosya geçtiğimiz dönemde aydınlığa kavuşturuldu. İşte onlardan bazıları şöyle:

-20 YILLIK SIR KASIM 2025'TE ÇÖZÜLDÜ:

2 Aralık 2005'te boş bir arazide başından vurulmuş halde bulunan E.D.'nin cinayeti, tam 20 yıl faili meçhul kaldı. Özel ekip, dijital veriler ve tanık ifadelerini yeniden analiz ederek Kasım 2025'te katil zanlılarını adalete teslim etti.

-ÜVEY BABA VAHŞETİ 17 YIL SONRA KANITLANDI:

Kemalpaşa'da 1998'de kaybolan bir çocuğun dosyası, üvey babanın "trafik kazası sonrası kaçırıldı" iddiasıyla kapatılmıştı. 2015'teki derinlemesine araştırmada, babanın çocuğu darp ederek öldürdüğü ve kaçırılma süsü verdiği ortaya çıktı. -YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER: Şubat 2026'da Bornova'da pusuya düşürülen fabrika işçisi Sinan Ümit'in (23) ölümü başta mafya hesaplaşması sanıldı. Ancak tetikçilerin fotoğraf benzerliği nedeniyle yanlış kişiyi öldürdüğü anlaşıldı; olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

-SERİ CİNAYET KABUSU:

Eylül 2024'te Torbalı ve Karabağlar'da taksi şoförü ve market çalışanını öldüren zanlı, uyuşturucu parası için dehşet saçmıştı. Zanlı, polisin hızlı operasyonuyla kısa sürede yakalandı.

-FAİLLERİ YAKALANDI:

İzmir'in Mithatpaşa semtinde 16 Temmuz 1991'de balıkçılık yapan Dündar Kozalı (45) ve Cuma Ali Acar (48) bıçaklanarak öldürülmüştü. Bu cinayet, zaman aşımına 6 ay kala 2010 yılında, faili olduğu iddiasıyla B.B'nin yakalandı. -5 yıl sonra aydınlatıldı: Karşıyaka'da 15 Nisan 2020 günü kafasına küt bir cisimle öldürülen Birsen Bayraktar'ın katilinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Cinayet 5 yıl sonra aydınlatıldı. Binanın kapıcısı Uğur C, eşi Müjde C ve aynı apartmanda yaşayan ve binanın tamirat işleriyle uğraştığı öğrenilen elektrikçi Hakan H. gözaltına alındı. Uğur C. kasten öldürme suçundan tutuklandı.