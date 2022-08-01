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İzmir'in bu ilçesinde 16 saatlik su kesintisi! Önleminizi alın 1 Ağustos Pazartesi

Dikili'de vatandaşlar 3 gündür susuzluktan şikayet ederken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bugün resmi sitesinde suların 16 saat daha gelmeyeceğini açıkladı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde de çalışma ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...