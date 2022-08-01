İzmir'in bu ilçesinde 16 saatlik su kesintisi! Önleminizi alın 1 Ağustos Pazartesi

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
Dikili'de vatandaşlar 3 gündür susuzluktan şikayet ederken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) bugün resmi sitesinde suların 16 saat daha gelmeyeceğini açıkladı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde de çalışma ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintileri olacak? İZSU bugün İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeleri paylaştı. İşte 1 Ağustos Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BEYDAĞ
ERİKLİ 01.08.2022 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME
GERMİYAN 01.08.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ
YAKAKENT, GÜZELTEPE 01.08.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ
GAZİPAŞA, İSMETPAŞA, SALİMBEY, CUMHURİYET 01.08.2022 saat 01:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır. Diğer Kanal terfi hattındaki arızadan dolayı İsmetpaşa, Gazipaşa, Salimbey ve Cumhuriyet mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır
KARABURUN
KÜÇÜKBAHÇE 01.08.2022 saat 09:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA
ŞEMİKLER 01.08.2022 saat 09:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK
GÜZELYALI, GÖZTEPE 01.08.2022 saat 09:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
26 AĞUSTOS 01.08.2022 saat 09:45 ile 18:00 arasında yaklaşık 8 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
MENEMEN
KASIMPAŞA 01.08.2022 saat 10:00 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ
SÜLEYMAN DEMİREL 01.08.2022 saat 06:30 ile 11:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.