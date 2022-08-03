Hastalıkta ve sağlıkta sevdiğinin Güneş’i oldu

İzmir'de bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya ile işletmeci İlker Çamur, 3 yıl önce tatilde tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları ilerledi ve çift gelecek planları yapmaya başladı. Ancak hayalleri bir sağlık kontrolünden sonra değişti. Check-up yaptıran Çamur'un kan değerleri kötü çıktı.

ELİNİ HİÇ BIRAKMADI

Tedaviye alınan Çamur, yapılan tetkikler neticesinde kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğunu öğrendi. Kemoterapiye başlanan Çamur, bu zorlu süreçte elini hiç bırakmayan sevgilisi Güneş Özkaya ile de hastanede odasında nişanlandı. 57 gün boyunca Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi olan Çamur ve nişanlısı Özkaya, bu kez de kemik iliği kök hücre nakli için uygun verici haberini beklemeye koyuldu.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Donörü olmayan Çamur'a TÜRKÖK'ten uygun verici bulundu. Bunun üzerine Çamur, nakil için 26 Temmuz'da hastaneye nakledildi. Hayata sıkı sıkı tutunan Çamur, kemik iliği kök hücre nakli süreci başlamadan bir gün önce hastanenin konferans salonunda "Güneşim" dediği sevgilisi Güneş Özkaya ile dünya evine girdi. Çift, hastane odasında gelinlik ve damatlık giyerek yakınlarının katılımıyla hastalıkta sağlıkta bir ömür mutluluğa imza attı.

Çiftin nikah şahitleri ise İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran ve Prof. Dr. Fahri Şahin oldu. Çift ve yakınları, nikah merasiminde gözyaşlarını tutamadı. Hastalık sürecini sevdikleri ile birlikte atlatmaya çalıştığını belirten İlker Çamur, "Eşim, benim güneşim oldu. O benim elimi hiç bırakmadı. Elimi bırakmış olsaydı çabuk pes edebilirdim" dedi. Güneş Özkaya ise, "Nakil süreci çok zorlu bir süreç. Bir gün önce evlenmemiz bizi motive edecek" ifadelerini kullandı.