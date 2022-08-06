11 bin 500 yıl sonra kaçakçıların eline geçti

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla 11 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen insan tasvirli heykel ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den satılmak üzere İzmir'e tarihi eser getirildiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Prehistorik döneme ait olduğu değerlendirilen, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahan Tepe arkeolojik kazılarında çıkarılan eserlerle benzer özellikler gösteren heykel ele geçirildi.

Milattan önce 9500'lü yıllara ait olduğu tahmin edilen 70 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre eninde baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

KARABURUN'DA ANTİK TAS OCAKLARI BULUNDU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu İzmir'e dair yeni arkeolojik SİT ilan kararları aldığını duyurdu. Özel çevre koruma bölgesi olan Karaburun'un Mordoğan ve Çatalkaya mahallelerinde bakanlık uzmanları tarafından yapılan incelemede Roma Dönemi'nden kalma taş ocakları keşfedildi. Kurul her iki bölgeyi de 1'inci derece arkeolojik SİT ilan ederek koruma altına aldı. Karar tapuya şerh düşülecek ve parsellerin koruma amaçlı imar planları hazırlanacak.