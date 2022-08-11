Matematik Köyü’nde kahreden yangın

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde Nesin Vakfı'na ait Nesin Matematik Köyü'nde zeytin fidanlarıyla dolu 40 dönümlük arazi, çıkan yangınla küle döndü.

ZEYTİN FİDANLARI YANDI

SELÇUK'TAKİ Şirince köyüne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Nesin Matematik Köyü'nün zeytin fidanlarıyla dolu arazisinde yangın çıktı. Alevler, zeytin fidanlarıyla dolu 60 dönümlük arazinin 40 dönümünü küle çevirdi.

TORPİL ATMIŞLAR

OLAYLA ilgili olarak, yoldan motosikletle geçen iki kişinin, kuru otların bulunduğu bölgeye torpil atarak yangın çıkardığı iddia edildi.

Motosikletli kişilerin patlayıcıyı yol kenarına attıkları anların güvenlik kamerasına yansıdığı da görüldü. Yangını çıkardığı iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.