ESHOT’a dev ek bütçe

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ağustos ayı 2'inci meclis oturumu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in idaresinde yapılan oturuma ESHOT'a 1 milyar 116 bin TL'lik ek bütçe, EXPO 2026 planlarına yapılan itirazlar ve Bayraklı'daki trafo alanı ile ilgili AK Parti'nin verdiği önergenin reddedilmesi damga vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde ESHOT tarafından son dönemlerde artış göstermeye devam eden akaryakıt fiyatları, yedek parça fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar, personel maaşlarında yapılan düzenlemeler ve diğer kalem girdilerinin karşılanabilmesi neredeyse 2022 bütçesi kadar ek bütçe talebinde bulunuldu. ESHOT'un 1 milyar 116 bin TL'lik ek bütçe talebi 'acil' kaydı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Önerge komisyonda oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyelerinin onayına sunulan ilgili gündem maddesi de komisyonlardan geldiği şekilde oy birliği ile kabul edildi. ■ MERT ALPDÜNDAR