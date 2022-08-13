Ege’nin cennet köşeleri

BOdrum'un en güzel yerlerinden Mazı Köyü'ndeki yol ayrımında Çakılyalı, İnceyalı ve Hurma Sahili koyları bulunuyor. Yan yana olan bu üç koy, huzur arayanlar için biçilmiş kaftan yerler. Bu koylarda deniz, taştan oluşuyor. Ağaçların bol olması sebebiyle denize yaklaştığınızı bile fark etmiyorsunuz. Bu da insanda muhteşem bir his uyandırıyor. Çakılyalı Koyu'nda birkaç pansiyon ve kamp alanı mevcut. Çakılyalı'dan daha büyük olan İnceyalı ve Hurma Sahili koylarında ise daha az işletme var.



KAMP KURMA İMKANI DA VAR

İzmir Karaburun'da bulunan Dolungaz Koyu ise, turkuaz renge sahip bir koy. Bu koyda şezlong olmaması ve güneşlenecek yerin azlığı, bakir bir koy olmasını sağlamış. Koyun girişinde bir kamp alanı bulunuyor. Bu kamp alanında kalmasanız da yiyecek ve içecek ihtiyacınızı burada karşılayabilirsiniz. Berrak ve temiz bir denize sahip olan bu yolun biraz engebeli olması nedeniyle dikkatli olunması gerekiyor.



Kleopatra Koyu

Alaçatı'ya bağlı olan Kleopatra Koyu, yakınındaki plajlara nazaran oldukça soğuk bir suya sahip. Altın rengindeki kumu ile meşhur olan bu koy, aynı zamanda denizinin berraklığıyla da herkesin dikkat çekiyor. Bölgede herhangi bir işletme bulunmuyor. Bu yüzden yiyecek ve içecek açısından hazırlıklı gitmekte fayda var.







Lindos Koyu

Datça'da bulunan Lindos Koyu, Hisarönü Körfezi tarafında yer alıyor. Datça'nın cennet koylarından bir tanesi olan bu koy, Marmaris sınırlarından itibaren başlıyor. Buraya Çatı Koyu'na giden toprak yolun tam karşısında yer alan yoldan gitmek mümkün. 1,5- 2 km yürüme mesafesinde. Çamlarla çevrili bu koyda denize girmenin tadıysa bambaşka.







Kabak Koyu

Fethiye, Likya Yolu üzerinde bulunan ve kızıl çam ormanları içinde yer alan Kabak Koyu, cenneti andıran görüntüsüyle Ege'nin en güzel koylarından bir tanesi. Ender rastlanan bir jeolojik yapıya sahip olan bu koy, sarp yamaçlarla çevrili. Rengârenk çiçekler ile çevrili bu yere geldiğinizde, tertemiz denize ve yeşilin her tonunun keyfine varmamanız imkânsız.







Delikli Koy

Alaçatı'da bulunan Delikli Koy, Kleopatra'ya 5 km mesafede bulunuyor. Bu koyun ilginç bir özelliği ise dalgaların kaya parçalarını aşındırması ve kayaların üzerinde delikler oluşturması. Bu yüzden koy oldukça ilginç bir manzaraya sahip. Son zamanlarda birkaç ünlü kişinin ziyareti sonucu popülerleşmiş olsa da hala birçok kişi tarafından bilinmiyor.







Bencik Koyu

Marmaris'te bulunan Bencik Koyu, Gökova Körfezi'ni ve Hisarönü Körfezi'ni ayıran yarımadanın en dar noktasıdır. Koya yakın mesafede konaklama merkezleri yer almamaktadır. Bu yüzden de koy aşırı derecede temiz kalmış ve birçok kişi tarafından halen keşfedilmemiştir. Buraya nadir şekilde gezi tekneleri uğramaktadır.