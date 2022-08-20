İzmir’de elektrik kesintisi 20 Ağustos Cumartesi

Bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 20 Ağustos Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Bugün İzmir'de arıza ve çalışma kaynaklı elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 20 Ağustos Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ALİAĞA
20.08.2022 08:30 16:30 ESKİ KALABAK GÖL , MERKEZ, FABRİKALAR, KUYULAR SOKAKLARI VE CİVARLARI ESKİ KALABAK GÖL , MERKEZ, FABRİKALAR, KUYULAR SOKAKLARI VE CİVARLARI
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ŞAKRAN BÖLGESİ YÜKSEKKÖY KÖY İÇİ TR-1, KAPIKAYA TR-1 KÖY İÇİ, BAHCEDERE KÖYÜ, ŞİMŞEKLER GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL, İZSU Y.ŞAKRAN İÇME SUYU, HALİL EKİCİ, M.KANDEMİR VE ARKADAŞLARI , MÜCAHİT SÜLÜN Ö, TURKCELL-2, SELAMİ ORHAN, İZSU AŞAĞI ŞAKRAN İÇME SUYU, MUSTAFA ŞENGÜL, MUSTAFA ALTUNTAŞ, İZSU KAPIKAYA -2, İZSU YÜKSEKKÖY, İBRAHİM YILDIRIM, HACIÖMERLİ SULAMA, HÜSEYİN EFE, İZSU BAHÇEDERE İÇME SUYU, MEHMET ELİBOL, NVD GES, ZEYBEK GES, MELTEK GES, ÇAPRAZ GES , MEDET SALKAYA, YÜKSEKKÖY GES-1, YÜKSEKKÖY GES-2, MENİKTAN İNŞAAT VE CİVARLARI
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1, ŞİMŞEKLER BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TR, KAMER KAHRAMAN ÖZEL TR, PINARCIK TR-1, SEBAT OTO İŞLETME ÖZEL TR, EBRU SİTESİ ÖZEL TR, ORHAN METE ÖZEL TR VE CİVARLARI
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MAVİKÖŞE BÖLGESİİ ESEN HACİÖMERLİ CAMİ, YUNUS EMRE CADDESİ, KARANFİL, NERGİZ SOKAKLARIİ ATATÜRK CADDESİ, DİLEK SOKAK VE CİVARLARI
BAYRAKLI
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AŞAĞIKIRIKLAR, SÜLEYMANLI OVALARI VE CİVARLARI
20.08.2022 10:00 18:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALİBEYLİ OVASI VE CİVARLARI
BORNOVA
20.08.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,BİROL CUMOKLAR PERÇİN,EGEMER RASATHANE YOLU, İLHAN ARSLAN,ERGUN ÇATALKAYA AMB.KUTU SAN.,EGE EKSPRESS,ERDOĞAN TEMURTAŞ
20.08.2022 15:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-3 MAHALLESİ,129/21-6-4-22 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KOZAĞAÇ MAHALLESİ,213,226,228,235,217 SOKAKLAR VE CİVARI
DİKİLİ
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM 105 EVLER SİTESİ VE CİVARI
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM POLYAK SİTESİ TR 2
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM POLYAK SİTESİ TR 1
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM EVRENESOĞLU SULAMA GRUBU
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM İÇME SUYU
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM GRUPKENT SİTESİ TR 2
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM GRUPKENT SİTESİ TR 1
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM MAHALLESİ TR 1
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM MAHALLESİ TR 3
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KABAKUM MAHALLESİ TR 2
FOÇA
20.08.2022 09:00 09:50 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ FOÇA MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ AKAR, ÇAĞRI, DEĞİRMENDERE, ALİ STAİR, DOĞAN ÇİLİNGİR, FİLİZ, GONCA, KIRLAR , KÖKNAR, SOĞUKSU, SICAKDERE, TOMURCUK, YEŞİL SOKAKLAR VE CİVARLARI
20.08.2022 10:00 10:50 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ÖKSÜZ, MEHMETÇİK ,ZEKİ, ÖLÇER, ZAMAN, YENİFOÇA STADYUM, PEHLİVANOĞLU VE CİVARLARI
20.08.2022 11:00 12:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ ATAMAN, GÖÇEBE, GÜLER, GÜNDOĞDU, GÜVEN, MALİYECİLER, SABIR, SAYISAL, SEMPATİ, SILA, SOLMAZ, UĞUR MUMCU SOKAKLAR VE CİVARLARI
20.08.2022 13:30 14:25 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA ATATÜRK MAHALLESİ 107, 800, 809, ÇAM, FERİT ÖZBAYIR, SELÇUK DİRİM SOKAKLAR VE CİVARLARI
20.08.2022 14:30 15:20 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA ATATÜRK MAHALLESİ 801, 806, MUSTAFA KONUK, SELÇUK DİRİM SOKAKLAR VE CİVARLARI
20.08.2022 15:30 16:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI FOÇA ATATÜRK MAHALLESİ 172, 73,79 ,83 SOKAKLARI, BARIŞ CADDESİ, CANDERE, İMBAT SOKAKLARI VE CİVARLARI
KARABAĞLAR
20.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEVRİM MAHALLESİ,3749/4,5-3754 SOKAKLAR VE CİVARI
20.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEVRİM MAHALLESİ,3749/1,2,5-3753/20 SOKAKLAR VE CİVARI
20.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEVRİM MAHALLESİ,3749/4 SOKAK VE CİVARI
KARŞIYAKA
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,MUHARREM CANDAŞ SOKAK VE CİVARI
KİRAZ
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HALILLER MAHALLESI MERKEZ SOKAK, VAKIFLAR SOKAK, KIRHÜSEYINLER SOKAK, SIRIMLI YOLU ÜZERLERI, HALILLER İLKÖĞRETIM OKULU, İZSU İÇMEUSYU ÖZEL TRAFO, HALILLER KOOP. ÖZEL TRAFO VE CIVARLARI
20.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞLIYATAK MAH. DEMIRAYAKLAR SOKAK, İĞDELI MAH. DAMLAR VE AZMANLAR, KIRMUSTAFALAR, KOCAIBRAHIMLER VE MOLLAHMETLER SOKAK VE CIVARLARI.TAŞLIYATAK, DOĞANCI İÇMESUYU ÖZEL TRAFOLARI.
20.08.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞLIYATAK VE TUMBULLAR MAHALLESININ TAMAMI,KARABULU MAH.İMAMLAR SOKAK, DOĞANCILAR MAH.OYUKKIRAN MEVKII, UMURLU MAH. KAHVEÖNÜ SOKAK, TAŞLIYATAK VE TUMBULLAR İZSU İÇME SUYU ÖZEL TRAFOLARI
KONAK
20.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,1587 SOKAK VE CİVARI
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUZCU,DOLAPLIKUYU,ÜLKÜ,ALTAY,SÜVARİ,SAKARYA,GÜNEŞ,YENİ MAHALLELERİ,743,744,771,773,775, 776,779,802,803,810,821,823,826,827,828,829,830,831,832, 833,836 SOKAKLAR VE CİVARI
20.08.2022 10:30 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARLI MAHALLESİ,FATİH CADDESİ-1587 SOKAKLAR VE CİVARI
MENDERES
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
20.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE CUMHURIYET MAH
MENEMEN
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİRALEM MERKEZ, DEĞİRMENDERE MAHALLELERİ, EMİRALEM HAL BÖLGESİ VE CİVARLARI
20.08.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMET İNÖNÜ, ESATPAŞA MAHALLELERİ VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI, UMURBEY, KARAKOVA, GERELI MAHALLELERI OVA MEVKILERII
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI VE KONAKLI MAHALLELERI OVA MEVKILERII
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BIRGI MAH. DÜDÜKÇÜ DERESI MEVKII
SEFERİHİSAR
20.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DÜZCE MAHALLESI 4204, 4204, 4209, 4206/1, 4211, 4210, 4217 VE TÜRKSAT ÖZEL TR CIVARI
20.08.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR DOĞAKENT SITESI
20.08.2022 10:30 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKEN SITESI TR-1
20.08.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKEN SITESI TR-2
TORBALI
20.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATBEY MAH OVA TARIMSAL SULAMA ABONELERI, ÇAYBAŞI MAH. TARIMSAL SULAMA ABONELERI
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMETLI MAHALLESI TAMAMI VE ÖZEL TR SULAMA ABONELERI
20.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARSLANLAR, EĞERCI, ŞEHITLER MAHALLELERI TAMAMI VE ÇAYBAŞI MAH BIR BÖLÜMÜ
20.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TAŞKESIK, HAVUZBAŞI, EĞERCI MAHALELERITAMAMI TARIMSAL SULAMA ABONELERI
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATALAN, BÜLBÜLDERE, HELVACI, DAĞTEKKE, MAH TAMAMI
20.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YOĞURTCULAR MAH TAMAMI
20.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ PAMUKYAZI MAHALLESI TAMAMI V
20.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAKUYU MAH.FATIH CAD, TAŞTEPE CAD, KARABIBER SOKAK VE CIVARI
20.08.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAPAK BEŞEVLER MAH TAMAMI KUŞCUBURUN GIRIŞ VE SULAMA ABONELERI