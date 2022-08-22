Flamingo yolu İzmirlileri büyülüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İzDoğa'nın yürüttüğü 'Flamingo Yolu' projesiyle İzmirliler, hem deniz hem kara yoluyla Gediz Deltası'ndaki kuş türlerini inceleme imkanı buluyor. Tur rehberi Göker Yarkın Yaraşlı, "Katılanlar gördükleri güzellik karşısında büyüleniyor" dedi. UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi adayı Gediz Deltası'nı hem deniz hem de kara yolundan gezebilen İzmirliler, Körfez'in en renkli teknesi ve otobüsüyle yapılan turlarla alandaki kuş türlerini görme ve fotoğraflarını çekme imkanı buluyor.

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