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İzmir'de korku dolu anlar: 10 katlı bina böyle yerle bir oldu

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkımı kararlaştırılan binalardan biri kontrollü yıkım esnasında büyük bir gürültü ile çöktü. İzleyenlerin korkuya kapıldığı o anlar kameraya yansıdı.

İHA

23.08.2022, 11:08

İzmir’de korku dolu anlar: 10 katlı bina böyle yerle bir oldu

Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi'nde, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve yıkılmasına karar verilen 10 katlı bir binanın geçtiğimiz günlerde yıkımı yapılıyordu.

Kepçe ile kontrollü şekilde yıkılmak istenen bina, biranda büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökmesiyle ortamı büyük bir toz bulutu sararken, korku dolu anlar ve bir kadının yaşadığı panik kamera kayıtlarına yansıdı.

Öte yandan mahalle sakinleri, yıkımı gerçekleştiren firmanın önlem almadığını ileri sürdü.

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