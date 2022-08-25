İzmir Büyükşehir’den 15 Temmuz afişine karartma

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte yeni bir afiş krizine sebep oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde, AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nın astığı "15 Temmuz'u anıyoruz" afişi, belediye ekipleri tarafından üzerinde 'Anadolu Bereketi Dünya Sofrasında' yazılı olan bir pankartla kapatılmak istendi.



Üzerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri bulunan afiş kapatılmak istendi.



GERİ ADIM ATTILAR

DURUMU gören vatandaşlar, belediye ekiplerine bunu neden yaptıklarını sordu. Ekipler ise onlara gelen emrin bu yönde olduğunu dile getirerek afişi asmaya devam etti. Vatandaşların tepkisinin devam etmesi üzerine 15 Temmuz afişinin üstüne asılan pankart kaldırılarak, yan taraftaki demir bariyerlerin üstüne asıldı. Afiş skandalını cep telefonuyla videoya alan vatandaş, "Burada başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz şehitlerimiz, Başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Bayrağımız olmasına rağmen bu arkadaşlarımız bile bile üstünü kapattılar. Alanda 250 metrelik duvar var. Personele yukarıdan böyle bir emir vermişler. Sonrasında ise üstünü kapattıkları pankartı yana taşıdılar" diye konuştu.

“Soyer’in ne kastettiğini herkes biliyor”