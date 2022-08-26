  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Marmaris'teki safari faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris'teki safari faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçtiğimiz günlerde safari aracının devrilmesi sonucu 5 turist hayatını kaybetmişti. Katliam gibi kazada Iraklı 5 turistin son görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...

DHA

26.08.2022, 16:25

Marmaris’teki safari faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, 24 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Armutalan Mahallesi Datça yolunda meydana geldi. Marmaris'ten Datça'ya Iraklı turistleri taşıyan Murtaza Arslan (58) yönetimindeki 66 DC 170 plakalı safari aracı cip, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilerek metrelerce sürüklendi.

Bu sırada arakadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de devrilen cipe çarptı. Üstü açık cipten yola savrulan turistlerden Ali Jawdat Kadhim, Mohammed Saddar Jabbar, İbrahim M. Haalamar, Ayad Mustafa Abdulhafed ve Hayder Fadhıl Jalil Almasslaw hayatını kaybetti.

Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ile ismi öğrenilemeyen bir turist yaralandı. Cip sürücü Arslan ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kazadan kısa bir süre önce, turistlerin cipte su tabancalarıyla birbirlerini ıslatarak, eğlendikleri son görüntüler ortaya çıktı.

Marmaris’teki safari aracı faciasında yeni gelişme! Bilirkişi heyeti oluşturuldu Marmaris'te can pazarı! Turistleri taşıyan safari aracı devrildi

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA