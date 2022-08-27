İzmir Büyükşehir’i yıkan ölüm! Kent Konseyi başkanı Akyarlı hastalığa yenildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Genel Hizmet, Otopark, Özel Eğitim İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. (İZELMAN)

Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı hayatını kaybetti. Akyarlı'nın kolon kanseri olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü belirtildi. Acı haberi İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, "İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli meslektaşım, bilge insan Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı hocamızı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi hastanesinde sabah saatlerinde maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" sözleriyle duyurdu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavi sırasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Akyarlı'nın cenaze töreni ile ilgili programın daha netleşmediği aktarıldı.

DİĞER