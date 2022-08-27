UKOME’den yine ret! Soyer’in ’zam’ oyunu tutmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in toplu ulaşım araçlarına yapmak istediği 1 liralık zam önerisi UKOME toplantısında yine oy çokluğu ile reddedildi. Soyer, Ağustos başındaki UKOME toplantısında 1 liralık zam önerisinde bulundu ancak talep reddedildi.

Bunun üzerine ulaşım zammı talebini Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sundu. Zam önerisi CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi ancak AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verdi. Büyükşehir, dün yapılan UKOME toplantısında zam önerisini meclisten aldığı kararla tek madde halinde sundu. UKOME'de yer alan hükümet temsilcileri zam önerilerinin ayrı ayrı gelmesi gerektiğini belirterek ret oyu verdi.