Katil koca için özel ekip kuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz 28 Temmuz günü, Deniz Özarslan (36), boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın (31) çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşti.



Ezgi Özarslan



YAKALANMASI AN MESELESİ

Bir süre makineye bağlı yaşayan talihsiz kadın, 11 Ağustos'ta yaşam mücadelesini kaybetti. Ezgi Özarslan'ın yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken, Kadın Cinayetleri Platformu üyeleri de katilin bulunması için ilanlar bastırarak şehrin işlek noktalarına astı. Cinayetle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Deniz Özarslan'ın bulunması için İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Gidebileceği tüm adreslere şok baskınlar yapan özel ekipler, Deniz Özarslan'ın yakalanmasının an meselesi olduğunu dile getirdi. Ezgi Özarslan'ın acılı ailesi de katili görenlerin polise bildirmesini rica etti.



Deniz Özarslan



15 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Vurulduktan sonra makineye bağlı bir şekilde yaşam mücadelesi veren Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Kendisinden boşanmak isteyen eşini katleden Deniz Özarslan'ın kısa sürede yakalanması bekleniyor.

FATİH ŞENDİL