Siber Güvenlik Toplantısı’nın ardından yazılı açıklama!

Siber Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor.

KURUL GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA KOMİSYON KURABİLECEK

Cumhurbaşkanının katılmadığı durumlarda toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Toplantılara, gündemin niteliğine göre ilgili bakan ve uzman isimler de davet edilerek görüş alınabilecek.

Kurul ayrıca gerekli gördüğü hallerde komisyon ve çalışma grupları kurarak teknik düzeyde çalışmalar yapılmasını sağlayacak. Kurulun görevleri arasında; siber güvenliğe ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, teknoloji yol haritasının uygulanmasına yönelik kararlar alınması, öncelikli teşvik alanlarının tespiti ve insan kaynağının geliştirilmesi yer alıyor.

Bunun yanında kritik altyapı sektörlerinin belirlenmesi ve kamu kurumları arasındaki ihtilafların çözümü de Kurulun yetki alanında bulunuyor. Siber Güvenlik Kurulu'nun sekretarya hizmetleri ise Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kurulun çalışma usul ve esasları, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

"SİBER GÜVENLİK, MİLLî GÜVENLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASI"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Siber Güvenlik Kurulu, 5 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; ülkemizin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş; son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur. Siber güvenliğin, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir. Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir. Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir.

Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir. Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır.

Bu kapsamda;

Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi,

Kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması,

Siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi,

Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.