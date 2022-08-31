Motokurye ile uyuşturucu servisi

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin, göreve başladığı günden itibaren kentin en büyük sorunu olarak tespit ettiği, uyuşturucu ile mücadelede zehir tacirlerine bir darbe daha vuruldu. Narkotik Sokak Timleri tarafından yapılan şok operasyonda yüzlerce genci zehirleyecek kilolarca uyuşturucu ele geçirildi. Zehir tacirlerinin hem hızlı hareket etmek hem de dikkat çekmemek için motokurye kullandığı öğrenildi.



İSTİHBARATLA HAREKETE GEÇTİLER

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı. Önceden plakası belirlenen motosikleti kent girişinde durduran ekiplerin yaptığı aramada, 5 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Piyasa değeri yüksek olan bu malzeme ile yüzlerce gencin kurtarıldığını belirten emniyet yetkilileri zehir taciri S.A'nın bir süredir işsiz olduğunu ve yüklü miktarda para için kuryeliği kabul ettiği öğrenildi.





İKİNCİ BİR OPERASYON YAPILDI

Kurye S.A'nın verdiği daha önce bir işletmede garsonluk yapan Ö.A. (20) adlı bir kişinin de şehirlerarası otobüs ile İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde plakası belirlenen otobüsün perona yanaşmasının ardından şüpheli, otobüsten inip valizini almaya yöneldiği anda gözaltına alındı. Ö.A.'nın valizinde yapılan aramada ise 13 kilo 640 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.N. ile Ö.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





SEVKİYAT YAZLIK BÖLGELERE

Biri eski garson biri motokurye olan iki zehir tacirinin operasyonda ele geçen malzemeleri, özellikle Çeşme başta olmak üzere yaz aylarının son günlerinde yaza veda partileri içen gençleri zehirlemek amacı ile kentte getirdikleri ileri sürüldü.

FATİH ŞENDİL