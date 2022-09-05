Foça’da denizin hali içler acısı

Foça Büyükdeniz Sahili'nde bazı bölümlerde ince bir şerit, bazı bölümlerde yoğun tabakalar halinde görülen kirlilik görenleri şoke etti. Balıkçı Barınağı'ndan başlamak üzere yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde yağlı kirlilik tabakalarının yanı sıra çok sayıda denize dökülmüş sardalya ölüsü de görüldü.





MÜSİLAJ İDDİALARI VAR

Plastik şişeler, metal içecek kutuları ve diğer atıklarla birleşen kirlilik tabakaları rahatsız edici görüntüler oluştururken, hafta sonu ve henüz tatil döneminde olunması nedeniyle bölgede özellikle çocukların yoğun olarak denize girmesi ise endişeleri arttırdı. İlk tespitlere göre vatandaşları tedirgin eden kirliliğin müsilaj olmadığı bildirildi.

Av mevsiminin başlamasıyla açıldıkları denizden dönen teknelerin getirdiği balıkların karadaki araçlara nakli sırasında iskeleye dökülmesi ve yıkanan iskeleden denize giden sulardaki yağın denizde kirliliğe neden olduğu ileri sürüldü. Belediye ekipleri sahilde temizlik çalışma yaparken, bir yandan da kirlilikle ilgili inceleme başlatıldı.