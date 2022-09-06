İzmir’de suya zam bu yıl yüzde 132’yi buldu

İZMİR'DE son dönemlerde gelen zamlar ile birlikte tartışmalara neden olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 2022 yılının başında zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlama kararı alınmıştı. İZSU bu yolla her ay zammın önünü açarken, Ağustos ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte suya gelen son zam da netleşmiş oldu.

SOYER DÖNEMİNDE YÜZDE 306

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre aylık Üretici Enflasyonu yüzde 2,41 açıklandı. Enflasyon zammı ile birlikte İzmir'de Ekim ayından itibaren 0-10 metreküp arası su fiyatı 17.59 TL, 11-20 metreküp arası su fiyatı 20.92 TL ve 21 metreküp üstü su fiyatı 39,19 TL'ye yükselecek. Son zamlarla birlikte Ocak 2022'den itibaren suya yüzde 132 oranında zam yapılmış olacak. Son enflasyon zamlarının faturalara yansıtılması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Mart 2019'da göreve geldi.

Son zamla birlikte Soyer göreve geldiğinden beri suya toplamda yüzde 306 oranında zam yapılmış oldu. Ayrıca Başkan Soyer döneminde su kademelerinde de değişikliğe gidildi. Ocak 2022'den beri yürürlüğe giren düzenlemeye göre konutlarda daha önce 0-13 metreküp olan birinci kademe 0-10 metreküpe, 14-21 olan ikinci kademe ise 11-20 metreküp olarak yeniden ele alındı. Üçüncü kademe ise 21 metreküp ve üstü olarak değiştirildi. Böylece halk geçtiğimiz yıllara göre daha azla su faturası ödemek zorunda bırakıldı.

■ MERT ALPDÜNDAR