Bornova’da kurs kayıtları başlıyor

BORNOVA Belediyesi'nin büyük ilgi gören hobi ve beceri edindirme kursları 1 Ekim'de başlıyor. Kış dönemi kurslarına katılmak isteyenler 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren form.bornova.bel.tr internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecekler. Her yaşa hitap eden kurslar arasında bağlama, gitar, piyano, keman, klarnet, çocuk korosu, kadın korosu, bale, halk oyunları, seramik, resim, satranç, el sanatları, zumba, latin dansları, fotoğrafçılık, kanun, vurmalı çalgılar, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu ve çini bezeme yer alıyor. Eğitimler, 1 Ekim'den itibaren dersler Kazım Dirik, Çamdibi, Altındağ, Pınarbaşı, Mevlana, Doğanlar, Atatürk Mahallesi, Erzene ve Naldöken'deki kurs merkezlerinde başlayacak.

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