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Haberler İzmir ‘Benim dedem hain değil’

‘Benim dedem hain değil’

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in torunu Hanzade Özbaş, Soyer’in 9 Eylül’de sarf ettiği sözlere tepki göstererek, “Tarih bilgisi zayıf olan Soyer’i gerçek tarihçilerle konuşarak olayın gerçeğini, belgeleriyle öğrenmeye davet ediyorum” dedi.

14.9.2022

‘Benim dedem hain değil’

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül İzmir'in kurtuluş günü kutlamalarında yaptığı ve Osmanlı'ya nefret duygusunu dile getirdiği açıklamalarını, son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunu Hanzade Özbaş sert sözlerle eleştirdi. Soyer'in açıklamalarını günlerdir esefle dinlediklerini belirten Hanzade Özbaş, "Şahsım ve ailem adına Soyer'e karşılıklı cevap vermek istemiyoruz. Sadece tarih bilgisi zayıf olan Soyer'i gerçek tarihçilerle konuşarak olayın gerçeğini öğrenmeye davet ediyorum. Ben kendi parası ile Atatürk'ü Anadolu'ya gönderip İstiklal savaşını başlatmasını sağlayan son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunu Hanzade Özbaş olarak tüm gerçekleri bilerek bu açıklamayı gönül rahatlığı ile yapıyorum. Benim dedem hain değildir. Belgelerle dinlesin görsün" dedi.

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