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Haberler İzmir İzmir'den Pakistan'a yardım eli! 2 tır dolusu malzeme gönderildi

İzmir'den Pakistan'a yardım eli! 2 tır dolusu malzeme gönderildi

İzmir Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 TIR dolusu gıda ve hijyen paketlerinden oluşan yardım malzemesi, Pakistan'da selden zarar görenlere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

AA

14.09.2022, 14:56

İzmir’den Pakistan’a yardım eli! 2 tır dolusu malzeme gönderildi

İzmir'den Pakistan'daki selzedeler için hazırlanan gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 yardım tırı törenle uğurlandı.

Valilik organizesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 2 bin 500 koli gıda ve hijyen maddesi, 2 tıra yüklendi.

AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine, Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı, hayırseverler, AFAD çalışanları ve gönüllüler katıldı.

Yardım tırları, Pakistan'a gitmek üzere yola çıktı.

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