Tunç Soyer’den Meyer-Landrut’a Kültürpark brifingi!

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanlığı yaptığı kentin sorunlarını unutup ABD ve İngiliz büyükelçilerle yemeklere giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özendi. Tunç Soyer, kente gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü olan Otomobilsiz Kent Günü'nde Kültürpark'ta sabah yürüyüşüne çıktı. Kültürpark Lozan kapısından başlayan ve yaklaşık 1 saat süren yürüyüşte Tunç Soyer konuğuna Kültürpark hakkında bilgi verdi

"İZMİR'İN DERELERİNİ BİSİKLET YOLU YAPACAĞIZ"

HER yağmurda altyapı eksikliği nedeniyle şehrin cadde ve sokaklarını su basan İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den 'Bu kadar da olmaz' dedirten bir açıklama geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği ile çalışmalarına başladığı 'Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'nın tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sürdürülebilir kent amacı ile yapılan çalışmaları örnek göstererek, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve iklim krizi ile mücadele etmek için göreve geldiğimizden beri kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

İZMİR'DE bisikleti de toplu ulaşıma entegre ettiklerini belirten Soyer, "Uygulamaya başladığımız en önemli projelerden biri körfeze açılan dere hatlarını diğer ulaşım hattı ve ekolojik koridor olarak planlamamız. İzmir'de 20 dere var ve biz bu dereleri bisiklet ve scooterlar için ulaşım alanı haline getireceğiz. Bayraklı-Bornova arasındaki 6,5 kilometrelik dereyi Ege Üniversitesi Metro İstasyonu'ndan körfeze bağlayan dere güzergahı boyunca yeni bir bisiklet, scooter ve yaya yolu haline getireceğiz. Bu uygulamanın İzmir'deki tüm derelerde uygulama hedefimiz var" dedi. Soyer'in dere yataklarını bisiklet yoluna dönüştürüleceğine ilişkin sözleri skandal olarak nitelendirildi.