Uluslararası infazın altından İzmirli çete çıktı

Sırp suç örgütü Skaljari'nin lideri Jovan Vukotiç, 8 Eylül'de Şişli'de trafikte seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Vukotiç hayatını kaybederken eşi, çocukları ve şoförü sağ kurtuldu. Olayın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı ve Balkanlar'da yuvalanan "Kavac" ve "Skaljari" adlı Karadağ ve Sırbistan'ın en güçlü iki mafyanın Türkiye'de karşı karşıya getiren cinayetin kodları çözüldü.





EŞİNİN İFADESİ İŞE YARADI

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Vukotiç'in vurulduğu sırada yanında bulunan eşi Maşa Misic'in ifadesini aldı. Misic, eşiyle birlikte Ataköy'de kaldıkları adresten yola çıkarak Zincirlikuyu'daki ünlü bir AVM'ye hareket ettiklerini, Mecidiyeköy viyadüğündeyken yanlarına yaklaşan ve üzerinde 2 kişinin olduğu bir motosikletten silahla ateş edildiğini anlattı. Misic, 2018'de Türkiye'den sınır dışı edilen Vukotiç'in 2021'de illegal yollardan geri İstanbul'a geldiğini anlattı.



Binali Camgöz, 1.5 milyon euro karşılığında suikastın gerçekleştirilmesini sağladı



BARIŞ BOYUN'UN ADAMLARI

Polis ekipleri, Vukotiç'in öldürüldüğü yerden başlayarak 200 noktada bin 700 saat süren kamera kayıtlarını inceledi. Bu şekilde motosikletin güzergahını çizen polis, olay günü Vukotiç'i takip eden bir araç olduğunu da tespit etti. Aracın plakasını belirleyen ekipler, incelemeleri motosiklet ve araç üzerine yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalarda motoru kullanan kişinin kırmızı bültenle aranan Barış Boyun isimli suç örgütü liderinin adamlarından biri olan Yakup Doğan, Vukotiç'e silahla ateş eden kişinin ise yine aynı örgütün üyesi Emircan Sümer olduğu anlaşıldı. Organize ekipleri, Vukotiç'in öldürüldüğü araçta yaptığı incelemede, arabanın altında ve bagaj kısmının içerisindeki döşemenin altında ise GPS cihazı buldu.





ÇATIŞMALARDA 50 KİŞİ ÖLDÜ

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, kırmızı bültenle aranırken Karadağ'da yakalanarak tutuklanan Binali Camgöz'ün liderliğini yaptığı suç örgütünün üyeleri E.E., Elanur Tuna ve Furkan Yeşil'in, Vukotiç'i İzmir'den kiraladıkları bir otomobil ile 4 ay boyunca takip ettiklerini ortaya çıkardı. Şüphelilerin takip sırasında Vukotiç'i öldürmek için de girişimlerde bulunduğu ancak, başarısız olduğu belirlendi. Vukotiç'in bağlantılarını tespit etmek için Karadağ'daki makamlarla bilgi alışverişi yapan polis, "Skaljari" ile "Kavac" isimli suç örgütlerinin arasında 2014 yılından itibaren 50 kişinin silahlı saldırılarda öldürüldüğünü ve bunun nedeninin uyuşturucu anlaşmazlığı olduğunu öğrendi. Ekipler, tespit ettikleri şüphelilerin bağlantılarını da ortaya çıkarınca, Vukotiç'e saldırı emrini Kavac suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic ile Zdravko Perunovıc'in verdiği belirlendi. Saldırının Sırbistan'da kaybolan yüklü miktarda uyuşturucu nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Polisin yaptığı çalışmalarda Zivkovic'in Binali Camgöz örgütü ile Vukotiç'i öldürmeleri için 1,5 milyon euroya anlaştıkları tespit edildi. Camgöz'ün ve Boyun'un suç örgütlerinin cinayet için ortak çalıştığını belirleyen polis, 16 Eylül Cuma günü Furkan Yeşil'i Artvin'de yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakaladı.