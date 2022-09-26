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İzmir'de hareketli anlar! Bıçaklı kavga kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalışırken o anlar bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

İHA

26.09.2022, 10:55

İzmir’de hareketli anlar! Bıçaklı kavga kamerada

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Eylül akşam saatlerinde Alsancak semti Cumhuriyet Bulvarı ile Cumbalı Sokak kesişiminde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, o anlar yoldan geçen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.



BIÇAĞI KANALİZASYONA ATMAYA ÇALIŞTI
Görüntülerde, üç kişinin bir vatandaşa tekme tokat, bıçak ve sandalyeyle saldırdığı, kavgayı vatandaşların güçlükle ayırdığı ve bir kişinin yere düşen bıçağı ayağı ile kanalizasyona attığı görüldü.

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