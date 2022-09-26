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İzmir'de panik anları: Akaryakıt istasyonunun yanında alev alev yandı

İzmir'in Bornova ilçesinde dün gece saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun yanında park halinde bulunan minibüs alev aldı. Alevler ekiplerin hemen müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken o anlar kameralara yansıdı.

İHA

26.09.2022, 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022, 08:49

İzmir’de panik anları: Akaryakıt istasyonunun yanında alev alev yandı

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Işıkkent semti, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki otomobil bakım servisinde meydana geldi. İddiaya göre, servis önünde park halinde bulunan Volkswagen marka minibüs, bir anda alev aldı. Alevleri gören akaryakıt istasyonu personelleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederken, durum aynı zamanda polis ve 110 ekiplerine bildirildi.



ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler minibüsün yanında park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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