Ömer Ali seferberliği

İzmirli işadamı Vahdet Sarıkaya'nın eşi Fadime Sarıkaya kızlarıyla birlikte SMA, hastası 11 aylık Ömer Ali Tatlı için seferberlik ilan etti. Anne Sarıkaya, avukat kızı Aslıhan, psikolog kızı Sevdenur ve ortaokul öğrencisi kızı Emine Sarıkaya'nın da desteğiyle kısa sürede 100 bin TL para topladı. Arkadaşları ve akrabalarıyla gün yaparak para toplayan anne Sarıkaya, kızlarının arkadaşları ve küçük kızının okulundaki velileri de desteğe çağırdı.

AİLESİYLE GURUR DUYUYOR

'Ömer Ali Yaşasın' kampanyası ile önümüzdeki günlerde dev katılımlı bir kahvaltı organize edeceklerini belirten babaVahdet Sarıkaya, "Henüz 1 aylıkken SMA teşhisi konulan yutkunmak, öksürmek hatta nefes almak için bile makinelere ihtiyacı olan Ömer Ali'nin tedavisi için hastane arayan ailesi, Dubai El Celile Çocuk Uzmanlığı Hastanesi'de şifayi bulmuş. Ancak tedavisi için 1 milyon 825 bin dolar gerekiyormuş. Ailenin İzmir Valiliği'nden alınan özel izin ile kampa başlattığını eşim ve kızlarım duymuş. Sarıkaya ailesi olarak imkan ve ölçülerimiz doğrultusunda ne gerekiyorsa yapmaya başladık. Şu anda bizim evimizde tek konuşulan konu Ömer Ali. Onun yaşaması için ne yapabiliriz diye her gün düşünüyoruz. Akşamları herkes eline telefon alıp arkadaşlarını arayarak Valilik onaylı SMS hattına yardım yaptırtıyor. Eşim gün yapıp topladığı paraları Ömer Ali'nin hesabına yatırıyor. 12 yaşındaki kızım harçlığını bile Ömer Ali'nin hesabına yatırıyor. Bu da bir eş ve baba olarak bana gurur veriyor. Bizim işimiz gücümüz Ömer Ali, herkesi Ömer Ali için bir tuğla koymaya davet ediyoruz" diye konuştu.

SARIKAYALAR'DAN YAŞATAN KAHVALTI

İZMİR Bayraklı'da yaşam mücadelesi veren Ali bebeğin valilik izinli kampanyasına destek ablası olarak katılan ve tüm gücünü bebeğin yaşamasına odaklayan Fadime Sarıkaya Yeni Asır'a yaptığı açıklamada 6 Ekim 2022 günü Menderes'de dev bir kahvaltı organizasyonu yaptıklarını herkesi Ömer Ali'ye destek olmaya beklediklerini belirtti.

FATİH ŞENDİL