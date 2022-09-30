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Haberler İzmir Almanya'dan İzmir'e trajedi yolculuğu! Ziyarete gelen kardeşini 5 yerinden bıçakladı!

Almanya'dan İzmir'e trajedi yolculuğu! Ziyarete gelen kardeşini 5 yerinden bıçakladı!

İzmir'e bağlı Bayraklı ilçesinde meydanan gelen olayda, Almanya'dan ziyaret için gelen İ.Y. ile kardeşi K.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle K.Y., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla kardeşi İ.Y.'yi 5 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, yaralı kardeş hastaneye kaldırıldı.

İHA

30.09.2022, 09:21 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 09:26

Almanya’dan İzmir’e trajedi yolculuğu! Ziyarete gelen kardeşini 5 yerinden bıçakladı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Almanya'dan ziyaretine gelen kardeşini çıkan tartışmada 5 kez bıçaklayan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı adam tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Emek Mahallesi 7284 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kardeşini ziyaret etmek için Almanya'dan gelen İ.Y., ile kardeşi K.Y., arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.Y., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile kardeşi İ.Y.'yi vücudunun farklı yerlerinden 5 kez bıçakladı. Bağrışmaları duyan mahalle sakinlerince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.



ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alınan K.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, olayda kullanmış olduğu suç aleti de muhafaza altına alındı. Yaralı durumdaki kardeşi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan, K.Y.'nin birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken, başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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