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Haberler İzmir Tireliler ESHOT’tan yeni otobüs istiyor

Tireliler ESHOT’tan yeni otobüs istiyor

3.10.2022

Tireliler ESHOT’tan yeni otobüs istiyor
İZMIR Tire'de, otobüslerin çok eski olduğundan şikayet eden vatandaşlar, "Kışın üşüyor, yazın ise pişiyoruz. ESHOT'tan yeni ve daha büyük otobüsler istiyoruz" dedi. Tire'de ikamet eden ancak İzmir'de çalışan çok sayıda insanların bulunduğunu belirten vatandaşlar, "Hafta içi her gün İzmir'e gidip geliyoruz. Her sabah, 798 numaralı Tire-Torbalı aktarma merkezli belediye otobüsünü kullanıyoruz. Otobüsler çok eski ve yetersiz. Ayrıca çok kalabalık oluyor. Çoğumuz ayakta yolculuk ediyor. İşe gidinceye kadar yorgun düşüyoruz" şeklinde konuştular.

NADİR UYSAL
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