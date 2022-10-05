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Haberler İzmir İzmir'de 10 bin şişe sahte alkol ele geçti

İzmir'de 10 bin şişe sahte alkol ele geçti

5.10.2022

İzmir’de 10 bin şişe sahte alkol ele geçti

İZMİR'DEKİ operasyonda 10 bin şişe sahte alkol ile 800 litre sahte etil alkol ele geçti. İzmir Gümrük Muhafaza ekiplerince sahte alkol üreticilerine yönelik yürütülen araştırmada, kaçakçıların kullandığı bir deponun adresi tespit edildi.

Yapılan baskında, otellerde bulunan mini barlarda kullanılan, tüketime hazır ve şişelenmiş halde 10 bin şişe sahte alkol ile yüzey temizleyicisi görünümü verilmiş 800 litre sahte etil alkol ele geçirildi. Manisa Salihli'de de bir evdeki aramada, 19 litre sahte rakı, 100 litre şarap ve damıtma cihazı ele geçirildi.

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