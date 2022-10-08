İzmir’de tarihi eser kaçakçılığına geçit yok! 1 gözaltı!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 54 parça tarihi eser ele geçirilirken, kaçakçılık şüphesiyle 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö.'nün ilçede tarihi eser kaçakçılığı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 51 sikke ve 3 obje ele geçirildi. E.Ö., gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler de İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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