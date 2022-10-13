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Haberler İzmir Hastanelerde mesai dışı hizmet dönemi! İşte İzmir'deki o kuruluşlar

Hastanelerde mesai dışı hizmet dönemi! İşte İzmir'deki o kuruluşlar

13.10.2022

Hastanelerde mesai dışı hizmet dönemi! İşte İzmir’deki o kuruluşlar

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'Beyaz Reform' kapsamında mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü başladı. Bu kapsamda İzmir'de 11 hastane ve 6 diş sağlığı merkezi saat 17.00'dan sonra da çalışacak.

Bu sağlık kuruluşlarına başvurmak isteyenlerin ise sadece randevu alması yeterli olacak. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni sisteme bağlı olarak isteyen doktorlar bu yolla fazla mesai ve teşvik alacak.

İŞTE İZMİR'DEKİ O KURULUŞLAR
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik EAH, Bozyaka EAH, Çiğli EAH ve Buca Seyfi Demirsoy EAH ile Ödemiş, Alsancak, Bergama, Urla, Seferihisar ve Kemalpaşa Devlet Hastaneleri. İzmir Eğitim Araştırma, Alsancak, Bornova, Narlıdere, Karşıyaka ve Torbalı Diş Sağlığı Merkezleri.

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