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İzmir'in kaç günlük suyu var? Hiç yağmur yağmazsa...

Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık ülkemizde de bazı bölgelerde hissediliyor. İzmir'de kentin önemli su ihtiyacını karşılayan ve şu anki doluluk oranı yüze 44,6 olan Tahtalı Barajı'nda bulunan suyun ortalama 365 gün yeteceği belirtildi.

DHA

15.10.2022, 16:04

İzmir’in kaç günlük suyu var? Hiç yağmur yağmazsa...

İzmir'de kentin büyük ölçüde su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda geçen yıl ekim ayı itibariyle yüzde 51,45 oranında su bulunurken bu yıl aynı dönem itibariyle bu rakam yüzde 6,85'lik azalmayla yüzde 44,6 oldu.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Tahtalı Barajı'nda, hiç yağmur yağmasa dahi kente 365 gün yetecek kadar suyun yer aldığını belirtti. Öte yandan Balçova Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 44,14 oranında, bu yıl yüzde 36,8, Gördes Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde 2,39, bu yıl 4,07, Ürkmez Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde 41,98, bu yıl 52,63, Güzelhisar Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde 65,84, bu yıl 65,52 oranında su bulunduğu bildirildi.

Aynı zamanda kentin su ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda da geçen yıl aynı dönemde yüzde 36,33 oranında su bulunurken bu yıl yüzde 50,44 oranında su yer alıyor. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'ndaki güncel miktar da kente ortalama bir buçuk yıl boyunca yetecek su oranına tekabül ediyor.

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