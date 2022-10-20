Buca’daki Seyfi Demirsoy Hastanesi için geri sayım

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Buca'daki mahalle muhtarlarıyla birlikte inşaatı tamamlanan ve 814 milyon TL'ye malolan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ni gezdi. "Hemşehrilerimizin beklentisi polemik değil, eser siyasetidir. Biz laf değil, eser üretiyoruz" diyen Kaya, hastanenin Kasım ayı içerisinde hizmete açılmasının planlandığını da ifade etti.

İzmir'de yaşanan depremde ağır hasar gören hastanenin yerine yeni yapılan Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 40 bin m2 kapalı alana sahip. Binanın inşaatında son teknoloji kullanıldığının bilgisini veren Kaya, hastanenin Buca'ya ve bölgeye ciddi anlamda büyük katkı vereceğini ifade etti.

304 YATAK KAPASİTESİ VAR

KAYA, "304 yataklı hastanemizde, 152 yoğun bakım yatağı bulunacak. Güvenli ve ileri teknolojiye sahip sağlık hizmeti hemşehrilerimizle buluşacak. Tek kişilik odalardan oluşan modern bir hastane olarak, son teknolojilerle donatılmış tıbbi cihazlarla hastalarımıza hizmet verecektir. Hastanemizin projesinde ayrıca organ/doku nakli yapılabilecek kapasitede 6 ameliyathane, 3 küçük müdahale odası, endoskopi ünitesi, kemoterapi ünitesi, hemodiyaliz ünitesi, fizik tedavi ve görüntüleme merkezi, iki adet bilgisayarlı tomografi (BT) ve iki adet de MR cihazı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.