İzmirli talihsiz Elif için Bahreyn’den haber geldi

BAHREYN'İN başkenti Manama'ya turist olarak giden ancak havalimanında fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede insülin yerine sakinleştirici iğne yapıldığı için öldüğü iddia edilen şeker hastası İzmirli Elif Akpınar (19) için Türkiye Cumhuriyeti Manama Büyükelçiliği harekete geçti.

Elif yanlış teşhis kurbanı mı?

Bahreyn'deki Manama Türk Büyükelçiliği yetkilileri anne Aysel Çankaya ile irtibata geçti. Avukat Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem'in taleplerini yazılı olarak gönderdikleri elektronik posta adresine iletilmesini isteyen konsolosluk yetkilileri 'Taleplerinizi gönderin gereğini yaparız' dedi.

Bahreyn'deki Manama Türk Büyükelçisi Esin Çakıl'a teşekkür eden anne Çankaya, "Umut ediyorum en kısa zamanda kızım Elif'in ölümünden sorumlu olanlar ortaya çıkartılır ve hak ettikleri cezayı alır" diye konuştu.

METİN BURMALI