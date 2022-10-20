Kardeşini öldüresiye döven çorbacının, dükkanını ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesi Akıncılar Mahallesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinde çıkan yangın, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ödemiş İtfaiyesini harekete geçirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, görgü tanıklarının ifadeleri sonrası olayın kundaklama olduğu şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.



10 DAKİKADA KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerini gören bölgedeki kameralarda inceleme yaptı. Yapılan incelemede, M.A. (38) isimli kişinin elindeki sıvıyı iş yerine döktüğü ve daha sonra yaktığı tespit edildi. Kundakçının kimliğinin belirlenmesi üzerine polis, şahsı kısa sürede operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, gözaltına alınan ve sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan M.A., emniyette suçunu itiraf etti.



İŞ YERİ SAHİBİ, DAHA ÖNCE KARDEŞİNİ ÖLDÜRESİYLE DÖVMÜŞ VE TUTUKLANMIŞ

M.A., cezaevinde olan iş yeri sahibi R.K.'nin kardeşi H.A.'yı daha önce öldüresiye darp ettiğini, R.K.'nin kardeşi yerde baygın yatarken üzerine sandalye ile vurduğunu, bu nedenle çok kızdığını ve kardeşinin hasta olduğunu ifade ederek olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca, iş yeri kundaklanan R.K.'nin, M.A.'nın kardeşi H.A.'yı öldüresiye darp etmesi nedeniyle soruşturma çerçevesinde tutuklandığı öğrenildi.