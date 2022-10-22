Işılay Saygın’ın ‘müze olsun’ dediği ev mezatta satılacak

İzmir'in simge ismi, eski bakan ve Buca Belediye Başkanı merhum Işılay Saygın'ın ölmeden önce 'müze olmasını' istediği Buca'daki tarihi evi, mirasçılarının aralarında anlaşamaması nedeniyle mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Saygın'ın kardeşi Işık Saygın ile vefat eden diğer 2 kardeşinin çocuklarının açtığı ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davasının ardından İzmir 9.Sulh Hukuk Mahkemesi'nce adliyenin 'mezat salonunda' açık artırma suretiyle satışa çıkarıldı.



"KEMİKLERİ SIZLAYACAK"

İlk satış günü 1 Şubat'ta satılmazsa, Işılay Saygın'ın evi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde satılacak. Tescilli tarihi yapının muhammen bedeli ise, yüzde 8 KDV hariç 5 milyon 250 bin lira olarak belirlendi. Saygın'ın manevi oğlu olarak bilinen Habib Sak, Yeni Asır'dan öğrendiği satış haberini "Burasının müze yapılmasını çok istiyordu. Ah rahmetli ah, kemikleri sızlayacak şimdi. Hayret. Rahmetlinin 28 milyon lirası çıkmıştı. 3 mirasçı kardeşin kendileri veya yakınları 8'er milyon liradan fazla nakit para aldılar. Ayrıca Alsancak'ta bir daire, Bodrum'da bir yazlık, Çeşme'de bir yazlık vardı. Dünya kadar para aldılar hala bunun peşinedeler. Ben rahmetlinin yanında 30-35 yıl geçirdim. İnanın bu kardeşlerinin hiçbirine selam vermiyordu. Onlarla konuştuğunu hatırlamıyorum bile. Yazık" diye konuştu.



İDDİALARI YALANLADI

Yine Yeni Asır'a konuşan Saygın'ın kardeşi Işık Saygın ise, mirasçılar olarak açtıkları davanının sonunda böyle bir satış kararı çıktığını belirterek, mezatta yapılacak açık artırmaya kendisinin de evi satın almak için katılacağını söyledi. Işık Saygın, satın alması halinde burayı müze yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu, "Onu sonra düşünürüz" diye yanıtladı. Işık Saygın, Sak'ın 28 milyon liranın mirasçılar arasında bölündüğü iddiasıyla ilgili ise, "Öyle bir şey yok. Işılay Hanım'ın parası kapatılan Gediz Üniversitesi'yle ilgili süreçte gitmişti" diye konuştu.

■ ERHAN GÜLENÇ