Kaçak villacı Başkan’dan bir garip savunma

İzmir Kemalpaşa Belediye Meclis toplantısı Ekim ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı başkanlığında gerçekleşti. Daha önce eşi adına kiraz bahçesine havuzlu kaçak villa yaptığı ortaya çıkan Karakayalı'nın belediye meclisindeki açıklamaları şaşırttı. 'Tarımsal amaçlı tesis, kümes ve bağ evi yapacağım' diyerek Tarım İl Müdürlüğü'nden izin alıp, kiraz bahçesine havuzlu süper lüks bir villa yapan ancak yanlış beyanda bulunduğu için yapı kayıt belgesi iptal edilen Karakayalı, belediye başkanlığı yaparak zengin olmadığını ifade etti.

Karakayalı, "Ben geçen dönem seçimi kaybettikten sonra borçlarımı ödemek için evimi sattım, lüks arabalara binip servet sahibi olmadım" ifadeleriyle kendini savunması garipsendi. Karakayalı'nın ismi, kayınbiraderi Kemal Orhan'ı 'Başkanlık oluru' ile belediyede sözleşmeli memur olarak teknisyen kadrosunda işe başlattığı iddiaları ile gündeme gelmişti.



■ METİN BURMALI

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