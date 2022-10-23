Yapılaşma talebine kurul seti

İZMİR'İN Bornova ilçesinde 3. derece arkeolojik SİT alanı olan ve yapılaşmaya açılmak istenen alanda yapılan sondaj çalışmalarında tunç çağı ve orta tunç çağı mimarisine ait eserler ortaya çıktı. Alanın SİT derecesi yükseltildi, yapılaşmanın önüne geçildi.

SERAMİK PARÇALARI BULUNDU

KAZIMDİRİK Mahallesi'ndeki taşınmazda yapılan sondaj kazısında erken tunç çağı ve orta tunç çağı mimarisi, envanterlik ve etütlük eserler ile seramik parçaları bulundu. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yapılaşmaya açılmak istenen taşınmazın 1. Derece arkeolojik SİT alanı olarak tescillenmesine ve açığa çıkan kalıntıların korunmasına karar verildi.