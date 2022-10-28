En eski gazete Yeni Asır, yayın hayatını başarıyla sürdürüyor

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yeni Asır'ın 128'inci yılı hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Yeni Asır'ın 3 asırdır yayın hayatını sürdüren tek gazete olduğunun altını çizen Özgener, "İzmir'den doğarak başarısını ülke çapına taşıyan Yeni Asır Gazetesi'nin 128'inci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum" dedi.



SORUMLULUĞU BÜYÜK

Yeni Asır'ın, Türkiye'nin en eski gazetesi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Özgener, "Gazetecilik, toplumun gelişmesinde çok önemli ve büyük sorumluluklar taşıyan bir meslek. Teknolojinin hızla ilerlediği, bilgi akışının çok yoğun olduğu günümüz koşullarında, doğru bilgiyi bizlere sunan gazeteciler bizler için çok değerli. Türkiye'nin 3 asırdır yayın hayatını sürdüren tek gazetesi olma unvanını taşıyan Yeni Asır Gazetesi, ülkemizin en eski gazetesi unvanıyla yayın hayatını başarıyla sürdürüyor" ifadelerini kullandı



İLKLERİN GAZETESİ

"Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından 1924 yılında Selanik'ten İzmir'e göçen Abdurrahman Arif Bey'in oğulları Şevket ve Behzat Bilgin kardeşler, İzmir'in Kemeraltı semtinde Yeni Asır Gazetesi'ni yayınlamaya başladılar" diyerek sözlerine devam eden Özgener, "1928'de harf devrimini Türkiye'de ilk uygulayan gazete olarak Atatürk'ten takdirname alan Yeni Asır, 1967 yılında Türkiye'de ilk ofset baskı tekniğini uyguladı. 27 yıllık yayın hayatı boyunca, Türk-Yunan Savaşı, 1. ve 2. dünya savaşları ile dünya ve Türkiye'deki tüm değişimlere tanıklık eden Yeni Asır, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunda da önemli görevler üstlendi. İzmir'den doğarak başarısını ülke çapına taşıyan Yeni Asır Gazetesi'nin 128'inci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Bu vesile ile tüm Yeni Asır Gazetesi çalışanlarına başarılar diliyorum. Kuruluşundan bugüne Yeni Asır Gazetesi'nde çalışan, şu an aramızda olmayan kıymetli gazeteci dostlarımızı da saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.





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